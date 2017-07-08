Десятки тысяч людей пришли в Пхеньяне к Кымсусанскому дворцу, чтобы почтить память Ким Ир Сена в день 23-й годовщины его смерти. Усыпальницу посетил и внук северокорейского лидера Ким Чен Ын, причем в одной делегации с ним были создатели межконтинентальной баллистической ракеты, пишет ТАСС.

4 июля, когда в США отмечали День независимости, КНДР запустила баллистическую ракету «Хвансон-14». Проделав путь в 900 км, ракета упала в Японском море. В Пхеньяне признали запуск успешных и заявили, что «Хвансон» может нести ядерное вооруждение.

В ответ на испытания в Вашингтоне заявили, что готовы применить военную силу против Северной Кореи. Кроме того, американские военные начали совместные с Южной Кореей учения.

Помимо этого, США на постоянной основе разместили в Южной Корее комплексы ПРО THAAD, что вызвало критику со стороны России и Китая.

Ким Ир Сен руководил страной в 1948-1994-х годах, за ним оставлен статус «первого и вечного» президента КНДР.