Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев заявил о начале контрольной физической подготовки в управлениях и службах Тихоокеанского флота России.

По его словам, подготовку пройдут все категории военнослужащих. Солдаты выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту. Они сдадут зачеты по челночному бегу, подтягиванию, отжиманию, жиму штанги и ряду других нормативов.

Об этом сообщает Газета.ру.