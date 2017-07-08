На борту самолета, следовавшего из Сиэтла в Пекин, 23-летний американец пытался проникнуть в кабину пилота, бросался к выходу и при этом ранил трех человек. Бортпроводник, стараясь угомонить буйного пассажира, ударил его бутылкой вина по голове.

Об этом сообщает ABC News.

По информации американских СМИ, нарушитель правопорядка сегодня появился в суде с синяком под глазом. Ему предъявлено обвинение в виде лишения свободы сроком до 20 лет и штрафа в 250 тыс. долларов.

Ранее в результате инцидента летевшему самолету Boeing 767-300ER пришлось вернуться в аэропорт Сиэтла.