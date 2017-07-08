По прогнозам синоптиков из Росгидромета, в субботу в Москве будет дождливая и не по сезону холодная погода. Температура воздуха днем составит 14–16 градусов тепла, по области ожидается 11–16 градусов.

Пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западный со скоростью 7–12 м/с, пишет ТАСС.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. В Москве столбики термометров поднимутся до 9–11 градусов, в Подмосковье будет от 7 до 12 градусов.

В воскресенье погода почти не изменится. Температура воздуха 9 июля составит 16–18 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер северный, 5–10 м/с.