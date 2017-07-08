Житель Екатеринбурга, пострадавший при взрыве самогонного аппарата, скончался в больнице. Следователи по факту гибели мужчины проводят проверку.

В региональном управлении СКР отметили, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи примут процессуальное решение после установки причины смерти екатеринбуржца, передает URA.RU.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 июля, в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге. Пожарные установили, что взорвались алкогольные пары при самогоноварении.

Хлопком были выбиты оконные и балконные рамы и повреждена межквартирная стена. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с сильными ожогами.