В аэропорту Шереметьево по-прежнему находятся пассажиры, которые должны были вылететь в пятницу в Тунис. Как сообщает РЕН ТВ, утром за ними должен был приехать автобус, чтобы отвезти в Домодедово, однако этого не произошло.

Кроме того, представители компании-перевозчика перестали отвечать на звонки.

Всего в Шереметьево застряло около 300 человек. Ранее авиакомпания объясняла задержку неисправностью самолета, затем нехваткой автобусов.

Вечером в пятницу пассажиров разместили в гостинице.