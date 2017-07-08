Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает один из пунктов совместного заявления лидеров России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове нереалистичным. Об этом он заявил в эфире телеканала PBS.

Фэллону задали вопрос, верит ли он в заявление российской и китайской сторон по объявлению КНДР моратория на испытания ядерных взрывных устройств и пуски баллистических ракет.

«Нет, потому что сравнивать эти две вещи нельзя», –– ответил министр.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что Северная Корея нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, прибегая к военным учениям и противоракетной обороне.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин предложили объявить мораторий КНДР на пуски ракет.