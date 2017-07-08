Футболист «Зенита» и сборной России прокомментировал заявление члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) и зампредседателя Госдумы Игоря Лебедева, предложившего «дать ему в морду».

Полузащитник подчеркнул, что для себя решил «постараться перевести слова депутата в шутку».

«Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. <...> Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе», — приводит слова полузащитника газета «Спорт-экспресс».

Сборная России в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла Мексики со счетом 2:1 и прекратила выступление на турнире. Юрий Жирков в этой встрече был удален с поля.

Депутат Игорь Лебедев после матча заявил, что футболист «подвел команду», и предложил его партнерам «дать ему в морду».

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