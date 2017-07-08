Лесные пожары в канадской провинции Британская Колумбия приняли масштабы стихийного бедствия. Спасатели эвакуировали 3,6 тыс. человек из северо-западных окрестностей города Камлупс, пишет «Газета.ру».

«Мы провели тактическую эвакуацию в этом районе, а это означает, что пожарные шли от двери до двери, чтобы в кратчайшие сроки эвакуировать людей», — рассказала представитель пожарной службы Жюстин Ханс.

Власти называют экстремальной ситуацию на востоке страны, где установилась жаркая сухая погода.

26 июня природные пожары в Британской Колумбии охватили площадь более 100 га.