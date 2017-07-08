Французские волейболисты победили сборную Канады и вышли в финал Мировой лиги. Матч завершился со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21).

Вторую путевку в главный матч турнира разыграли сборные Бразилии и США. Победу одержали южноамериканские спортсмены, встреча завершилась со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:19).

Финальный матч пройдет в субботу, 8 июля, уточняет «Газета.ру».

Отметим, что сборная России сумела пробиться в «Финал шести» Мировой лиги, однако не смогла пробиться в плей-офф. Россияне уступили канадцам (3:0) и бразильцам (3:2).

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