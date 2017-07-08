В двух районах Гамбурга горят автомобили и баррикады, сообщает местная полиция в своем Twitter.

«Появились сообщения о горящих автомобилях и баррикадах в районах Санкт-Паули и Альтона, направлены правоохранители», –– написано в микроблоге полиции.

Сотрудники правоохранительных органов также отметили, что над городом кружат полицейские вертолеты.

Ранее стражи порядка сообщили, что задержали около 200 человек, громивших чужое имущество. Те в свою очередь закидали полицейских бутылками и петардами. О пострадавших пока не сообщалось.