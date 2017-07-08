В Великобритании имама кардиффской мечети приговорили к 13 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним, пишет The Independent.

Следствие установило, что 81-летний Мохаммед Хаджи сажал учениц около себя и домогался, пока они читали строки из Корана. Кроме того, имам избивал детей, если они ошибались.

Жюри присяжных признало мужчину, преподававшего в мечети более 30 лет, виновным в 14 эпизодах — в шести случаях непристойных нападений и восьми случаях сексуальных домогательств.

«Пострадавшие проявили смелость. Им пришлось преодолеть не только личные, но и культурные барьеры при даче показаний против вас», — заявил судья Стивен Хопкинс.

Сам имам не признал свою вину и обвинил других прихожан мечети в сговоре.