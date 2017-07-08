В Сети появилось видео аварии с участием американской теннисистки Винус Уильямс, в результате которой погиб человек. Ролик публикует USA Today.

Ранее в полиции Флориды заявили, что ознакомились с видеозаписью и установили, что Уильямс не нарушала правила дорожного движения и выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. При этом подчеркивалось, что расследование не завершено, и виновник ДТП пока не установлен.

Авария произошла 9 июня в Палм-Бич. В результате столкновения погиб 78-летний Джером Барсон, его супруга была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В первоначальном отчете полиции говорится, что вина за аварию лежит на Винус Уильямс. Теннисистка, в свою очередь, заявляла, что не нарушала правил ПДД.

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