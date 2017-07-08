На восточных границах Европы проводится все больше операций по обеспечению контроля и сдерживания. Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, перечисляя мировые угрозы, в числе которых он назвал и Россию, сообщает «РИА Новости»

Заявление министра прозвучало на встрече с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

«Сегодня наши нации сталкиваются с волной разносторонних одновременных разнообразных глобальных угроз. От исламского экстремизма, российской государственной агрессии, спонсоров терроризма и ядерных испытаний Северной Кореи до вероломного распространения дезинформации и хакерских атак», — сказал Фэллон.

Британский министр отметил, что Лондон последовательно повышает вклад в бюджет НАТО до 2% ВВП страны и призывает к этому все государства альянса.

В феврале этого года Фэллон обвинил Россию в попытках дестабилизировать Запад и разобщить страны Североатлантического альянса.