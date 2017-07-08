Взрывы, произошедшие в Луганске, являются террористическими актами, заявил глава провозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.

«Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения. Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям», — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его сайте.

Плотницкий отметил, что правоохранительные и спецслужбы работают в усиленном режиме. Устанавливаются лица, причастные к терактам.

«Со своей стороны мы сделаем всё возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим», — отметил Плотницкий.

Ранее сообщалось, что в Луганске неподалеку от дома правительства и штаба милиции прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Спустя некоторое время был взорван автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.