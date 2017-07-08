На японском острове Кюсю, переживающем масштабное наводнение, обнаружены тела еще 9 погибших. Общее число жертв выросло до 15, еще 14 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.

Спасатели ожидают, что число жертв продолжит расти. В настоящее время многие населенные пункты в зоне бедствия остаются заблокированными. Дороги к ним разрушены оползнями или перекрыты упавшими деревьями.

На минувшей неделе из-за сильных ливней около 556 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита получили приказы и рекомендации об эвакуации.

Из-за стихийного бедствия японская принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито, отложила свою помолвку. Торжественная церемония должна была состояться 8 июля.