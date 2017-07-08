В Москве с 8 по 10 июля будет перекрыто движение на центральных улицах в связи с ремонтными работами по благоустройству улиц.

По информации ГИБДД ГУ МВД России по Москве, 8 по 10 июля невозможно будет проехать по Тверской улице от Садового до Бульварного кольца. Объехать этот участок дороги можно будет по Страстному бульвару, Садовой-Триумфальной улице, улице Гашека и 2-ой Брестской улице.

Также будет закрыт проезд на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы 8 июля с 00:00 до 6:00.

Сотрудники госавтоинспекции советуют водителям заранее выбирать альтернативные пути проезда и строго выполнять предписания знаков дорожного движения.