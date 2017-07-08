Полицейские Южной Каролины выясняют обстоятельства побега из тюрьмы строгого режима. Осужденному помог сбежать из-за решетки дрон, сообщает Fox News.

Летательный аппарат сбросил 46-летнему Джимми Каузи кусачки, с помощью которых он снял наручники. Беглец был пойман в пятницу, 7 июля, в одном из мотелей в Техасе. При обыске у него нашли $47 тыс. и оружие.

В полиции заявили, что в настоящий момент ведутся поиски тех, кто помог преступнику бежать.

Джимми Каузи отбывал пожизненное заключение за убийство адвоката и членов его семьи в 2004 году. Спустя год после прибытия в тюрьму он и другой заключенный сбежали, спрятавшись в мусоровозе.