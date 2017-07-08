Президент США Дональд Трамп поделился в своем Twitter итогами первого дня саммита G20 в Гамбурге.

Американский лидер сказал, что считает замечательным проведенный день с лидерами «Большой двадцатки» и с нетерпением ждет следующего дня.

«Потрясающий первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня», –– написал Трамп в своем аккаунте.

Президент также прикрепил к сообщению видеоролик о прошедших встречах с лидерами государств. Фотография с первой встречи Путина и Трампа так же есть в презентации.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Напомним, встреча Путина и Трампа впервые состоялась на полях саммита G20 в Германии. Переговоры лидеров обеих стран продлились 2 часа 15 минут, хотя изначально были рассчитаны на полчаса. Президенты обсудили проблемы в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР, хакерскую атаку.