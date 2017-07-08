Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала правил дорожного движения перед аварией, в которой погиб человек. Об этом свидетельствует видеозапись, попавшая в руки полицейских Флориды, сообщает Chicago Tribune.

Установлено, что спортсменка выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. Впереди идущий автомобиль заставил Уильямс задержаться на перекрестке. Когда же сигнал светофора изменился, произошла авария.

В полиции подчеркнули, что расследование продолжается, виновник ДТП пока не установлен.

Авария с участием Винус Уильямс произошла 9 июня в Палм-Бич. В результате столкновения погиб 78-летний Джером Барсон, его супруга получила тяжелые травмы.

Изначально полицейские возложили вину за ДТП на именитую теннисистку.

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