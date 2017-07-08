Первым шагом к прекращению войны в Сирии может стать соглашение, достигнутое Россией, США и Иорданией. Об этом в пятницу заявил журналистам представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Стороны договорились о прекращении огня в юго-западной части арабской республики, которую в Вашингтоне считают наиболее управляемой.

«Идея прекращения огня и замораживания конфликта — ни одна из сторон не использует его для получения выгоды. Идея заключается в том, чтобы заморозить позиции, заморозить силы, прекратить насилие…», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Россия, США и Иордания будут использовать свое влияние на те стороны сирийского конфликта, с которыми могут взаимодействовать.

Ранее в пятницу на саммите G20 в Гамбурге глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон объявили о достижении договоренности по Сирии. Перемирие на юго-западе страны начнет действовать 9 июля с 12:00.