Бразильянка пришла на помощь остановившимся на дороге водителям, которые не могли проехать дальше из-за перегородившей им путь змеи. Девушка не побоялась взять огромную анаконду на руки и убрать ее с дороги. Соответствующий видеоролик размещен на YouTube.

При этом вокруг собрались мужчины, которые не решились приблизиться к животному.

На кадрах видно, как девушка прижимает голову змеи к асфальту, берет пресмыкающееся на руки и относит в сторону к стоящим машинам.

Стоит отметить, что анаконда не является ядовитой змеей, ее длина может достигать восьми метров.