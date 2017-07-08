Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о призыве на срочную службу в августе 2017 года. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, призыву подлежат мужчины, которым «ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет», и «старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста».

Ранее Порошенко поставил подпись под указом, устанавливающим сроки призыва граждан Украины. Призыв будет осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

В 2013 году Украина заявила о начале формирования вооруженных сил на контрактной основе и отменила призыв в армию. Указ подписал президент Виктор Янукович.

Впоследствии его решение было отменено из-за событий на востоке страны.