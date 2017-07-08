В Исмаиллинском районе Азербайджана в зоне отдыха Green House погибли два человека, еще двое ранены в результате удара током в бассейне.

Инцидент произошел, когда отдыхающие плавали в бассейне. По некоторым данным, причиной происшествия могли быть нарушения в электрической цепи водяного насоса, пишет «РИА Новости».

Жертвами несчастного случая оказались житель Баку и житель Хырданалана, пострадавщие из Загатальского района и из Баку были доставлены в больницу.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.