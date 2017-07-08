Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала столкновения полиции и антиглобалистов в Гамбурге «боевыми действиями». Дипломат выложила в Facebook видеозапись, которую сделали ее коллеги. На видео видны горящие машины и густой черный дым, поднимающийся над улицами.

Антиглобалисты пытаются прорваться в международный торговый центр, где в пятницу начался саммит G20. По данным властей, в столкновениях демонстрантов с полицией пострадали более 200 стражей порядка. Протестующие забрасывают полицейских тротуарной плиткой и бутылками шампанского, украденными из магазинов поблизости, пишет Газета.ру.

Полиция задействовала спецназ SEK, против демонстрантов используются водометы. В ночь на субботу сообщалось о более чем 100 задержанных и арестованных.