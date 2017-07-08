Американские полицейские ликвидировали мужчину, забаррикадировавшегося в банке в штате Атланта и угрожавшего взорвать бомбу.

В полиции сообщили, что мужчина получил смертельное ранение в ходе перестрелки с правоохранителями. Взрывного устройства у погибшего обнаружено не было.

Мужчина утром в пятницу, 7 июля, позвонил в редакцию телеканала 2 Action News и представился Брайаном Исли.

Он утверждал, что у него есть бомба, способная уничтожить здание. При этом Исли отметил, что, если решится привести взрывное устройство в действие, то отпустит двух заложников, поскольку никому не хочет причинять вреда.

Мужчина также рассказал журналистам, что является бездомным ветераном ВМС США. Его бросила супруга и забрала восьмилетнюю дочь. Последнее время он жил в отеле, но теперь остался без средств и даже не может купить себе еду. Редакторам телеканала удалось разыскать бывшую супругу Исли, однако та отказалась от комментариев, передает WSB-TV.