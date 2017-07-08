Палата представителей Конгресса США и Сенат могут в ближайшее время согласовать новый пакет санкция против России.

Старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин заявил телеканалу CNN, что этот законопроект поддержали 98 голосов. Сенаторы намерены предоставить президенту США Дональду Трампу данный документ «для более решительного ведения дел с Россией».

«Мы хотим предоставить президенту Трампу возможности для того, чтобы он решительнее вел дела с Россией и дал ясно понять, что эти санкции будут применены, если Россия не изменит свою политику», - сообщил Кардин.

Демократ подчеркнул, что Палата представителей может приступить к рассмотрению пакета санкций в отношении России уже на следующей неделе.