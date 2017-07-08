В ночь с субботы на воскресенье в российской столице состоится третий ночной велопарад. Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 15 тыс. человек, сообщает Газета.ру.

Велопарад пройдет по центральным улицам и Фрунзенской набережной, его общая протяженность составит 16 км.

8 июля в городе будет отмечаться День московского транспорта, а также состоится фестиваль Московского урбанистического форума. Велопарад проводится в рамках этих мероприятий, спикеры форума также проедут на велосипедах по ночному городу.

Днем 29 мая в Москве прошел пятый городской велопарад с участием 40 тыс. человек.