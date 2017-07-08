По информации иностранных СМИ, в здании министерства финансов Сальвадора вспыхнул пожар, в результате которого два человека погибли и еще 15 госпитализированы.

Министр обороны страны Давид Пайес страны сообщил об операции спасения людей из здания ведомства.

«Главной задачей для нас является спасти жизни, мы предпринимаем серьезные усилия, наши пилоты даже в условиях задымления продолжают спасательную операцию», –– сказал Пайес.

Согласно предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха. На месте работают сотрудники экстренных служб, три вертолета ВВС, передает «РИА Новости». Движение на улице рядом с минфином перекрыто.