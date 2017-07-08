Футболисты «Кубани» грозятся не выйти на поле в матче первого тура ФНЛ против «Томи», который должен состояться 8 июля. Причина бойкота встречи — задолженности по зарплате.

Информация о возможном бойкоте матча опубликована на официальном сайте болельщиков «Кубани».

«Как известно, ранее руководители ФК «Кубань» гарантировали погашение задолженностей до 6 июля. Однако в этот день футболисты обещанного так и не дождались», — говорится в сообщении.

Игроки «Кубани» вылетели в Томь при условии, что задолженность будет погашена в течение 7 июля.

«По состоянию на 21:00 мск 7 июля, руководство ФК «Кубань» не выполнило своих очередных обещаний перед игровым составом».

Один из футболистов команды заявил, что игроки намерены твердо стоять на своей позиции. Забастовку поддерживает и тренерский штаб.

«Футболисты ФК «Кубань» просят болельщиков отнестись с пониманием к сложившейся ситуации».

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