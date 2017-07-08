Из стены дома в городе Росс, штат Пенсильвания, рабочие извлекли действующий будильник. Устройство каждое утро в 06:50 в течение 13 лет будило хозяев характерным писком, сообщает телеканал CBS.

Будильник доставали из стены сотрудники местной компании, которая занимается монтажом систем отопления. Незадолго до этого они увидели телесюжет, в котором житель Росса рассказывал о своей проблеме. Как оказалось, 13 лет назад он привязал к будильнику веревку и спустил его по трубе, чтобы выяснить, где проходит антенный кабель. Устройство случайно упало вниз, достать откуда его было невозможно.

С помощью компактной камеры рабочие установили местонахождение будильника в трубе, после чего пробили стену в этом месте и извлекли его наружу. Отмечается, что пальчиковая батарейка не разрядилась за это время, хотя и окислилась.