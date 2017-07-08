Как рассказал журналистам представитель государственного департамента США, Вашингтон надеется, что президент Сирии Башар Асад будет выполнять условия перемирия на юго-востоке страны при российском влиянии.

«В основе соглашения, очевидно, лежит тот факт, что каждая из стран будет использовать свое влияние на стороны сирийского конфликта «на земле», –– отметил представитель Госдепа. Об этом пишет ТАСС.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США ведут работу по разработке соглашения между РФ и Иорданией по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии.