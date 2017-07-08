Президент украинского футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский рассказал, что хотел приобрести футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. На трансфер функционер собирался потратить три миллиона евро.

Дыминский отметил, что впервые увидел аргентинского футболиста на чемпионате среди юношеских команд и попытался договориться о его покупке.

«Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: «Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллионов так за три». Он мне на следующий день перезвонил и говорит: «Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад Барселона купила за десять», — приводит слова функционера Sportarena.

Ранее Лионель Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 300 миллионов евро.

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