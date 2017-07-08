Республика Гана успешно запустила свой первый космический спутник. Запуск производился из Международного космического центра, сообщает BBC News.

Спутник GhanaSat-1 был разработан студентами Университета Всех Наций в Кофоридуа. Работа над его созданием велась на протяжении двух лет.

Стоимость проекта, который поддержало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), составила 40 тысяч фунтов стерлингов. За прямой трансляцией запуска наблюдали 400 человек, в том числе и инженеры.

Координатор проекта Ричард Дамоа заявил, что перед Ганой открылись двери для проведения многочисленных работ из космоса.

Отмечается, что спутник будет следить за береговой линией страны.