На перегоне между грузинскими городами Зугдиди и Поти два поезда были выведены из строя ударом молний. Из-за повреждений контактных сетей движение составов было остановлено, сообщает Интерфакс со ссылкой на «Грузинскую железную дорогу».

Через некоторое время поломки были ликвидированы, движение на перегоне восстановлено.

«Все остальные поезда на магистрали передвигаются в соответствии с графиком, и надеемся, что так и будет продолжаться», — заявили в железнодорожной компании.

19 июня из-за удара молнии самолет, выполнявший рейс Стамбул–Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт Ататюрка.