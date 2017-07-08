В американском штате Мичиган погиб пожилой мужчина в результате обрушившегося урагана.

Как сообщает агенство Associated Press со ссылкой на местные власти, 72-летний Лоуренс Тон находился у себя дома в кровати в тот момент, как дерево наклонилось и упало в сторону дома. Пострадавший скончался на месте.

В доме находилась также его жена, которой удалось выжить, находясь в другой части дома.

По информации комитета гражданской обороны города, сильная гроза началась ночью по местному времени, однако тело погибшего обнаружили лишь к полудню.