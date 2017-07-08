Ответственность за нападение на египетских военнослужащих, произошедшее в пятницу, 7 июля, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», передает Reuters.

Боевики атаковали несколько армейских объектов, расположенных вблизи города Рафах на севере Синайского полуострова.

В ходе боестолкновений были уничтожены более 40 членов «Исламского государства». Официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи сообщил о 26 убитых и раненных египетских военнослужащих.

В свою очередь, СМИ сообщают, что в результате атаки погибли 23 военных, свыше 30 получили ранения.