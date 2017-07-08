Полицейские подразделения в Гамбурге, где проходит саммит G20, выдвинулись в сторону протестующих антиглобалистов. Стражи порядка приступают к силовому разгону демонстрантов, сообщает ТАСС.

До выдвижения полицейские стояли у вокзала в районе Шанценфиртель.

В пятницу число задержанных протестующих в городе увеличилось до 83, еще 19 человек арестованы. Полиция города сообщает о 159 пострадавших своих сотрудниках.

Демонстранты пытаются прорваться в здание международного торгового центра, где проходит саммит. Ранее власти опровергли сообщения об атаке на гостиницу Park Hyatt. В этом отеле остановилась российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным.