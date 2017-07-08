Администрация Дональда Трампа осознает необходимость нормализации отношений с Россией, о чем свидетельствует длительность переговоров президента США с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил конгрессмен-демократ Майк Гигли в эфире телеканала CNN.

Политик также оценил тот факт, что Дональд Трамп на переговорах поднимал вопрос о вмешательстве России в выборы в США. Демократ выразил надежду, что президент США «ясно и однозначно» выразил свою позицию.

Гигли добавил, что Россия и США должны продолжить контакты по урегулированию ситуации в Сирии, борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и ситуации на Корейском полуострове.

Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — встретились на полях саммита G20, проходящего в немецком Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась 2 часа 15 минут.