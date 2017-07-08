Спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек на месте трагедии в Неаполе. Об этом сообщают местные СМИ.

Обрушение четырехэтажного дома произошло на юге Испании. В результате пропавшими без вести оказались восемь человек. В настоящее время еще пятеро человек не удается найти.

В поисково-спасательных операциях участвуют десятки сотрудников аварийных служб. Разбор завалов осуществляется с помощью собак.

Следствие проводит проверку по данному факту происшествия.