Число задержанных в Гамбурге участников акций протеста выросло до 83. Еще 19 арестованы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию города. Ранее сообщалось о 70 задержанных демонстрантах.

Протестующие пытаются прорваться в здание международного торгового центра, где в пятницу открылся саммит «Большой двадцатки». В ходе беспорядков активисты нападали на полицейских. В пятницу количество пострадавших стражей порядка увеличилось до 159, кроме того, в их вертолет была выпущена сигнальная ракета.

Тем не менее, власти утверждают, что полностью контролируют ситуацию. «Полиция контролирует ситуацию. Мы далеки от обстановки, имеющей признаки гражданской войны», — заявил ранее глава профсоюза полиции ФРГ Райнер Вендт.