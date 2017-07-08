США высоко оценили достигнутую с Россией и Иорданией договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Это первый шаг на пути к тому, как мы себе представляем, является более комплексной и устойчивой договоренностью по режиму перемирия и договоренностью по деэскалации на юго-западе Сирии», — заявил дипломат.

По его словам, эксперты России, США и Иордании продолжают прорабатывать детали соглашения, «в том числе по тому, как следить за перемирием», передает «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что основной задачей станет поиск возможностей влияния на все стороны сирийского конфликта. Переговоры стартовали несколько месяцев назад, и США уверены, что Россия готова всерьез выполнять условия соглашения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящиеся на саммите G20, сообщили о договоренности объявить перемирие на юго-западе Сирии. Режим прекращения огня будет введен 9 июля с 12:00.