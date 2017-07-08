В греческом городе Лонгос Эгио загорелась гостиница Long Beach. После эвакуации несколько постояльцев пожаловались на проблемы с дыханием, сообщает «РИА Новости».

Пожар в отеле на пелопоннеском побережье произошел около 21:00 (время совпадает с московским). Все находящиеся в здании люди были выведены наружу.

«По последним данным, огонь сейчас под полным контролем, сейчас проверяется, не оказался ли кто-нибудь в огненной ловушке внутри отеля», — передает агентство сообщение местных СМИ.