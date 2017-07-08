Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает агенство Рейтер.

По словам Ройса, недавнее размещение Россией таких ракет представляет угрозу для национальной безопасности США. При этом авторы законопроекта не уточняют, какие именно ограничительные меры они хотят ввести.

В свою очередь Россия отрицает обвинения США, а глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть вопросы к США по поводу выполнение договора самими американцами.