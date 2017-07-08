США в ближайшее время проведут очередное испытание зенитного ракетного комплекса THAAD, предназначенного для перехвата баллистических ракет, сообщает Reuters со ссылкой осведомленные источники.

Собеседник агентства подчеркнул, что испытания были запланированы еще несколько месяцев назад, однако в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты КНДР они приобрели приоритетное значение.

Соединенные Штаты размещают системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи на постоянной основе. Решение мотивировано ростом угрозы со стороны Пхеньяна и желанием защитить войска США и союзников. С Действиями Вашингтона категорически не согласны Россия и Китай.

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету во вторник, 4 июля. Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно, и ракета «Хвансон-14» способна нести большую ядерную боеголовку.