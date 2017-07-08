Активисты Greenpeace установили в Гамбурге семиметровую статую в виде плачущего младенца в подгузниках с лицом президента США Дональда Трампа. Сделанный из папье-маше ребенок держит в руках разорванное Парижское соглашение.

Как сообщается на официальном сайте Greenpeace, такая акция связана с протестом выхода США из этой договоренности, направленной на защиту климата.

Статуя установлена на понтоне на Эльбе напротив здания филармонии, где состоялся концерт для лидеров саммита «Большой двадцатки».

По словам одного из авторов скульптуры, эксперта Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид, лидеры остальных стран не могут ждать, когда Трамп повзрослеет. Смид призвал лидеров G20 настоять на пересмотре Парижского соглашения.