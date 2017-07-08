Совместная хозяйственная деятельность на Курилах станет темой переговоров президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Встреча двух лидеров состоится в сентябре этого года на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подробностями с журналистами поделился первый вице-премьер Игорь Шувалов после переговоров с членами японского правительства в Гамбурге, передает ТАСС.

По словам Шувалова, в настоящее время над организацией совместной хозяйственной деятельности на островах южной части архипелага работают дипломаты и юристы.

В пятницу Путин и Абэ провели переговоры на гамбургском саммите G20. Встреча продлилась 15 минут. Тем не менее представители японской делегации назвали состоявшуюся беседу очень плотной.

6–7 сентября Владивосток в третий раз примет ВЭФ. Участниками форума станут представители руководства 24 стран, в том числе Японии, Китая, США, Австралии, Канады, Великобритании, Германии и ряда других.

В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.