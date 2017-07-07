Московский «Спартак» не смог одолеть хорватский «Славен Белупо» в предсезонном товарищеском матче. Встреча, которая проходила в австрийском городе Филлах, завершилась результативной ничьей — 1:1.

У красно-белых отличился нападающий Луис Адриано (54-я минута), в составе хорватского клуба голом отметился форвард Бруно Богожевич (79-я минута).

Данная встреча является заключительной для «Спартака» перед матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», который пройдет 14 июля в Москве на стадионе «Черкизово».

Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Славен Белупо» занял седьмое место в национальном чемпионате.

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