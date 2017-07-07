Российский авторынок вот уже второй месяц продолжает расти. За июнь продажи новых автомобилей увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

При этом эксперты считают, что пока рано говорить о восстановительных порах на рынке. По их словам, бурный рост связан с несколькими факторами: эффектом низкой базы, продлением льготного автокредитования и уходом россиян от покупок автомобилей со вторичного рынка. Об этом сообщает Газета.ру.

Самым популярным легковым автомобилей среди россиян стала Lada, на втором месте традиционно оказался Kia, замыкает тройку лидеров Hyundai.