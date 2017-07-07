Российского гражданина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве и находящегося под арестом, посетили дипломаты РФ и США.

В дипмиссии подчеркнули, что россиянин содержится в нормальных условиях — в двухместной камере. Кроме того, ему предоставлено право на платные звонки в Россию. В ближайшее время родственники переведут деньги для оплаты звонков на счет тюрьмы.

Слушание дела Мартышева запланировано на 14 июля. В настоящий момент идет подбор адвоката, поскольку предыдущий защитник заявил самоотвод из-за конфликта интересов, передает «РИА Новости».

«Настроение у Юрия Мартышева соответствующее непростой ситуации. Он тяжело переживает происходящее, но надеется на беспристрастное рассмотрение его дела американским судом», — говорится в сообщении дипмиссии.

Юрий Мартышев был экстрадирован из Латвии в США на прошлой неделе. Также по делу проходит латвиец Руслан Бондарь. Их обвиняют в преступном сговоре, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению и проникновении в чужие компьютеры.